"سابك" تنال شهادة إتمام برنامج الامتثال من "المنافسة"

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة "سابك" المهندس عبدالرحمن بن صالح الفقيه: تمثل هذه الشهادة تأكيداً على التزام سابك بأعلى معايير الامتثال والحرص على دمج متطلبات الحوكمة في مختلف إجراءات العمل، والشفافية تعد جزءاً لا يتجزّأ من أولويات الشركة في تحقيق التحول الفاعل والنمو المستدام، وتعزيز علاقتها بزبائنها ومساهميها وشركائها.