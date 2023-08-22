"سابك" تنال شهادة إتمام برنامج الامتثال من "المنافسة"

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة، حصول الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، على شهادة إتمام برنامج الامتثال، وذلك بناءً على التزامها بمتطلبات البرنامج الذي تُقدمه الهيئة العامة للمنافسة.
وتعد هذه الشهادة إحدى مبادرات الهيئة العامة للمنافسة لدعم امتثال المنشآت عبر التحقق من عدة معايير وضوابط تعزّز من دور الهيئة الاستباقي في تجنب وقوع المنشآت بالمخالفات المنصوص عليها في نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة "سابك" المهندس عبدالرحمن بن صالح الفقيه: تمثل هذه الشهادة تأكيداً على التزام سابك بأعلى معايير الامتثال والحرص على دمج متطلبات الحوكمة في مختلف إجراءات العمل، والشفافية تعد جزءاً لا يتجزّأ من أولويات الشركة في تحقيق التحول الفاعل والنمو المستدام، وتعزيز علاقتها بزبائنها ومساهميها وشركائها.
وأعرب "الفقيه" عن تقديره لما تقوم به الهيئة العامة للمنافسة من مواكبة تطور قطاع الأعمال في المملكة والعمل على تحقيق بيئة تنافسية عادلة لجميع المنشآت، إسهاماً في تعزيز ثقافة المسؤولية وتحسين مناخ الاستثمار بما يخدم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
يذكر أن "سابك" حصلت هذا العام، وللمرة الثانية على التوالي، على جائزة "الأفضل في الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات"، و"أفضل برنامج علاقات مستثمرين"، من السوق المالية السعودية، تقديراً لالتزام الشركة بأسس الاستدامة والحوكمة والامتثال.