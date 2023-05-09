نفق بتبوك.. لمسة جمالية عالمية على أرض سعودية

في حلّة جديدة مبهجة، وبإضاءات متناسقة، وتصميم عالمي؛ ينتظر أهالي تبوك تدشين نفق تقاطع طريق الملك خالد مع طريق الملك فهد بمدينة تبوك.
ويعمل النفق الذي في مرحلته الثانية، على تحرير الحركة المرورية على طريق الملك خالد بمنطقة التقاطع، لخدمة مرتادي الطريق.
ويشمل النفق الذي تم العمل عليه بطول إجمالي 480 مترًا، تنفيذ طرق الخدمة على جانبيه، متضمنة تطوير الأرصفة الجانبية، وكذلك أعمال الديكور والإنارة؛ لتهيئته للافتتاح النهائي.
ويعدّ النفق فريدًا من نوعه، سواء في تصميمه أو في إنارته، ليضيف لمسة جمالية جديدة لمدينة تبوك، مواكبةً لرؤية 2030، وتحسين المشهد البصري للمدينة.