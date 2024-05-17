وُلِد ونشأ في أمريكا والقصة عجيبة.. مواطن يعود للمملكة بعد 42 عامًا.. "صور ودموع وإسلام"

وتفصيلًا، قال بندر الصماني ابن عم "عيد" لـ"سبق" إن عمه سعود الصماني الهذلي كان يدرس في أمريكا قبل 42 عامًا، ثم تزوج من أمريكية، وعندما أراد العودة للمملكة قبل نحو 39 عامًا رفضت زوجته العودة معه وحصل فراق بينه وبين ابنيه الاثنين "عيد" و"عبيد" الذي توفي، وبقي "عيد"، وبعد 12 عامًا من عودة والدهما للمملكة وافته المنية دون أن يعلم أحد مصير ابنه المتبقي في أمريكا، مشيرًا إلى أنهم كانوا قبل وفاة الأب يسألون عنهما، ولكن لم يكن أحد يجيب، إلا أن الألم والحزن كان واضحًا على تعابير وجه والدهما رحمه الله.