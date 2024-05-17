وُلِد ونشأ في أمريكا والقصة عجيبة.. مواطن يعود للمملكة بعد 42 عامًا.. "صور ودموع وإسلام"

بعد غياب استمر 42 عامًا، عاد "عيد سعود الصماني الهذلي" السعودي الأصل إلى المملكة بلده وبلد أجداده بعدما عاش عمره كله في أمريكا منذ لحظة ميلاده، مدفوعًا بقصة لها تفاصيل جمعت بين أبيه وأمه.
وتفصيلًا، قال بندر الصماني ابن عم "عيد" لـ"سبق" إن عمه سعود الصماني الهذلي كان يدرس في أمريكا قبل 42 عامًا، ثم تزوج من أمريكية، وعندما أراد العودة للمملكة قبل نحو 39 عامًا رفضت زوجته العودة معه وحصل فراق بينه وبين ابنيه الاثنين "عيد" و"عبيد" الذي توفي، وبقي "عيد"، وبعد 12 عامًا من عودة والدهما للمملكة وافته المنية دون أن يعلم أحد مصير ابنه المتبقي في أمريكا، مشيرًا إلى أنهم كانوا قبل وفاة الأب يسألون عنهما، ولكن لم يكن أحد يجيب، إلا أن الألم والحزن كان واضحًا على تعابير وجه والدهما رحمه الله.
وأضاف: عقب وفاة الأب بدأنا رحلة البحث، ولم تكن سهلة، حيث تواصلنا مع السفارة الأمريكية، ثم بحثنا عبر أحد أساتذة اللغة الانجليزية، وخلال البحث تعرفنا على المدينة التي تقيم فيها أم الابنين، ولكن اتضح أنها انتقلت إلى مدينة أخرى؛ حيث كانت الأنظمة قديمة ومتأخرة، لذلك تأخر الوقت في العثور عليهم.
وأردف: "بتوفيق الله وجدنا أحدهما وهو الابن الأكبر، وتم التواصل معه، واتضح أنه لا يعلم أن له عائلة وأقارب في المملكة، وخلال الأشهر الماضية زاد التواصل معه، وعرضنا عليه محاسن الإسلام وبفضل من الله أسلم".
وتابع: "تمت دعوته إلى المملكة بعد موافقة الجهات الرسمية، ثم وصل إلى جدة قبل أيام، وتم استقباله، وكانت دموع الفرح واضحة فرحًا بمقدمه؛ حيث فوجئ بأن له أقارب كُثُر، وكانت الفرحة من الطرفين فياضة، وهو الآن يتعرف على عادات قبيلته رغم أنه لا يجيد إلا اللغة الإنجليزية؛ كما أنه سيسافر إلى أمريكا، ثم يعود إلى المملكة مرة أخرى".