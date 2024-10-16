NHC تعلن إتاحة تسجيل الاهتمام في مشروع دانية المشرقية بأسعار تبدأ من 370 ألف ريال

ويقدم مجتمع المشرقية بيئة حيوية تضم مسطحات خضراء واسعة وحدائق، ومرافق وخدمات أساسية وترفيهية متنوعة تجعل منه مجتمعًا مثاليًا للعيش، منها المساجد والجوامع والمدارس والنوادي الترفيهية على مستوى راقي، وخدمات مجتمعية وثقافية وأمنية، كما توفّر المشرقية شتى وسائل الراحة والترفيه من خلال مجموعة واسعة من ملاعب الأطفال والحدائق والمنتزهات في رحاب المساحات الخضراء، بما يكفل توفير جودة حياة عالية لسكان المشروع