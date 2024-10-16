NHC تعلن إتاحة تسجيل الاهتمام في مشروع دانية المشرقية بأسعار تبدأ من 370 ألف ريال

أعلنت الشركة الوطنية للإسكان NHC عن إطلاق تسجيل الاهتمام في مشروع دانية المشرقية الواقع شرق مدينة الرياض، وذلك على أكثر من 1900 وحدة سكنية مُصممة وفق أعلى المعايير العالمية وبأسعار تبدأ من 370 ألف ريال فقط، ما يجعله فرصة استثمارية ووجهة مميزة للمستقبل
حيث يستهدف المشروع تقديم خيارات سكنية عالية الجودة ترتقي بتطلعات المواطنين الباحثين عن السكن المريح والمستدام، وبضمانات متعددة باستخدام أحدث التقنيات الإنشائية، وتقدم دانية المشرقية وحدات سكنية مجهزة وسط مجتمع متكامل الخدمات والمرافق التي تضمن تجربة سكنية مميزة، تشمل مرافق تعليمية، مطاعم، خيارات تسوق، مرافق صحية، بيئة طبيعية مستدامة، وحياة مجتمعية آمنة
ويقدم مجتمع المشرقية بيئة حيوية تضم مسطحات خضراء واسعة وحدائق، ومرافق وخدمات أساسية وترفيهية متنوعة تجعل منه مجتمعًا مثاليًا للعيش، منها المساجد والجوامع والمدارس والنوادي الترفيهية على مستوى راقي، وخدمات مجتمعية وثقافية وأمنية، كما توفّر المشرقية شتى وسائل الراحة والترفيه من خلال مجموعة واسعة من ملاعب الأطفال والحدائق والمنتزهات في رحاب المساحات الخضراء، بما يكفل توفير جودة حياة عالية لسكان المشروع
الجدير بالذكر يأتي مشروع الدانيات من منطلق حرص NHC على توفير المشاريع النموذجية داخل مشاريعها العمرانية، والتي تتميز جميعها بتكاملية المرافق التي تعزز من جودة الحياة من الجانب السكني والترفيهي والصحي، بالإضافة إلى تبنيها لمفاهيم التخطيط الحضري المستدام بزيادة كثافة المسطحات الخضراء وسهولة الوصول إلى جميع المرافق والخدمات عبر مسارات آمنة لبناء نظام حياة صحي.