منتدى الأعمال السعودي- الجنوب أفريقي يبحث تعزيز الشراكة الاقتصادية

وقال خلال افتتاحه مع وزير التجارة والصناعة والمنافسة الجنوب أفريقي باركس تاو لمنتدى الأعمال السعودي- الجنوب أفريقي الذي ينظمه المركز الوطني للتنافسية بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية السعودية ووزارة التجارة والصناعة والمنافسة الجنوب أفريقية، أن المنتدى يقام بعد مرور ما يقارب من عام على القمة التي شهدت الإعلان عن مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لتنفيذ مشروعات وبرامج تنموية تتجاوز المليار دولار في دول القارة على مدى 10 أعوام، إلى جانب استثمارات سعودية بـ 25 مليار دولار في مختلف القطاعات الحيوية.