المنتخب السعودي للعلوم والهندسة يبدأ تحضيراته لـ "آيسف 2024" في لوس أنجلوس

وأضافت: حصل الطلاب هذا العام على تدريبٍ مكثفٍ بداية من إبداع 2024، الذي شارك فيه أكثر من 210 آلاف طالب وطالبة من مختلف مناطق المملكة في بداية العام الجاري، ومرت مشاريعهم العلمية بمراحل تحكيم مختلفة خلال الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي، إلى أن وصلت إلى 180 مشروعاً في المعرض الختامي للأولمبياد، الذي تأهل فيه 45 طالباً وطالبةً، وفي التصفيات النهائية وبعد الورشة التأهيلية، رشح منهم 35 موهوباً وموهوبةً؛ لتمثيل المملكة في المعرض الدولي للعلوم والهندسة ISEF.