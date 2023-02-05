فريق طبي في "السليل العام" ينقذ سيدة وجنينها من انفجار الرحم بتدخّل جراحي عاجل

تمكّن فريق طبي من مستشفى السليل العام عضو تجمع الرياض الصحي الأول من إنقاذ أم وجنينها، تعاني من انفجار رحمي.
وفي التفاصيل، فإن قسم الطوارئ بالمستشفى استقبل السيدة في الشهر التاسع من حملها تعاني من آلام مخاض متكررة يصحبها ارتفاع بضغط الدم وعدم انتظام للسكري، وفقر في الدم وسمنة مفرطة، بالإضافة إلى انفجار وشيك في الرحم.
وعلى الفور تم التدخل الجراحي العاجل، ليتبيّن وجود التصاقات شديدة بالحوض، والتصاق جدار البطن بالرحم، والتصاق المثانة بجدار الرحم الأمامي؛ ليقوم الفريق الجراحي بفك الالتصاقات بجدار الرحم الأمامي، وعمل جرح رحمي مرتفع لإخراج الجنين، وتم بعدها إصلاح جدار الرحم والبطن، وتكللّت العملية بالنجاح، والسيدة وطفلها بصحة جيدة ولله الحمد.
يُذكر أن مستشفى السليل العام يشهد تطورًا ملحوظًا في مستوى تقديم الرعاية العاجلة للمستفيدين، وذلك بتطبيق أفضل معايير الجودة والتميز الصحي.