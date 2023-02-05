فريق طبي في "السليل العام" ينقذ سيدة وجنينها من انفجار الرحم بتدخّل جراحي عاجل

وفي التفاصيل، فإن قسم الطوارئ بالمستشفى استقبل السيدة في الشهر التاسع من حملها تعاني من آلام مخاض متكررة يصحبها ارتفاع بضغط الدم وعدم انتظام للسكري، وفقر في الدم وسمنة مفرطة، بالإضافة إلى انفجار وشيك في الرحم.