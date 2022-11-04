طائرات القوات الجوية تصل إلى اليونان للمشاركة في "عين الصقر 3"

وكان في استقبال مجموعة القوات الجوية المشاركة في المناورات نيابة عن سفير خادم الحرمين الشريفين في أثينا، القائم بالأعمال في السفارة عهد بن حمد، وقائد مجموعة القوات الجوية العقيد الطيار الركن خليفة دغفق العنزي، وقائد قاعدة سودا الجوية العقيد الطيار كريستوس جريجوروديس، وضابط الاتصال العسكري في سفارة خادم الحرمين الشريفين في أثينا العقيد الطيار الركن راشد بن عبدالعزيز العبودي.