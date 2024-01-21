فريق طبي بتخصصي الطائف ينقذ شاباً تعرَّض لإصابة حادّة بالصدر في حادث مروري

تمكنت الفرق الطبية بالتجمُّع الصحي بالطائف بقسم جراحة الصدر بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي من إنقاذ حياة شاب في العقد الثاني من العمر، أُصيب بحادث مروري نقل على أثرها للطوارئ بالمستشفيات، حيث كان يعاني إصابة شديدة بالجانب الأيسر للصدر.
وبعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة تبين وجود تجمُّع هوائي ودموي داخلي حول الرئة اليسرى بتجويف الصدر وكسور متعددة بالأضلاع مع كسر متحرّك بالضلع الخامس من الجانب الأيسر، إضافة إلى كسر بعظمة القص.
وقرّر الفريق الطبي المكوّن من الدكتور مهند فايز الذيب، والدكتور لطفي عبدالصمد، والطبيب حسام الحميدي، بإدخال المريض مباشرة إلى غرفة العمليات وعمل عملية استكشاف عن طريق فتح الصدر للجهة اليسرى.
وتبيّن وجود تمزق بالفص السفلى للرئة اليسرى بطول ٦ سم مع وجود نزيف نشط وتخثر دموي تمّ التعامل معه وإيقاف النزف وتفريغ التخثر الدموي واستئصال طرفي الضلع الخامس الحادة التي تسبّبت في اختراق وتمزق الرئة.
واستغرقت العملية نحو ساعتين و٤٥ دقيقة وخرج المريض من العناية بعد فترة وهو بصحة جيدة، ولله الحمد.