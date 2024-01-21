فريق طبي بتخصصي الطائف ينقذ شاباً تعرَّض لإصابة حادّة بالصدر في حادث مروري

تمكنت الفرق الطبية بالتجمُّع الصحي بالطائف بقسم جراحة الصدر بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي من إنقاذ حياة شاب في العقد الثاني من العمر، أُصيب بحادث مروري نقل على أثرها للطوارئ بالمستشفيات، حيث كان يعاني إصابة شديدة بالجانب الأيسر للصدر.