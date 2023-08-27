العالمي يزيد الراجحي يسعى للفوز بلقب رالي ديسافيو روتا 40 في ظهوره الأول

ومن الجدير بالملاحظة بأنه سبق للأرجنتين أن استضافت رالي داكار ما بين عام 2009 و 2018 بمشاركة الحدود مع دول الجوار في أمريكا اللاتينية والذي يُعد الفصل الثاني بعد أفريقيا. وأما بالنسبة لرالي ديسافيو روتا 40، فقد انطلق في عام 2010 وأستمر لمدة تسعة سنوات بعدها توقف في عام 2018. وها قد يعود للظهور مرة أخرى في الأرجنتين من خلال بطولة العالم للراليات الصحراوية الطوية كجولة من جولاتها.