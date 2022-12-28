بالفيديو.. المدرب "رشاد فقيها" لـ"يا هلا بالعرفج": للمشي ثلاثة أبعاد "روحي وبدني وعقلي".. وألتزم بساعة يوميًّا

استعرض عامل المعرفة مقطع فيديو في فقرة "المشي مع العرفج" مع المدرب "رشاد فقيها"، تحدث خلاله عن علاقته بالمشي الذي يحرص عليه كل يوم؛ إذ يعتبرها علاقة طويلة الأجل، ويصفها بـ"ساعة القوة"، وتشتمل على ثلاثة أبعاد: (البعد الروحي) المتمثل في التفكر والتدبر في نِعَم الله وشكرها، و(البعد البدني) وهو الحركة والرياضة، وأخيرًا (البعد العقلي) ويتمثل في التفكير والتخطيط.