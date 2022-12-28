بالفيديو.. المدرب "رشاد فقيها" لـ"يا هلا بالعرفج": للمشي ثلاثة أبعاد "روحي وبدني وعقلي".. وألتزم بساعة يوميًّا

بالفيديو.. المدرب "رشاد فقيها" لـ"يا هلا بالعرفج": للمشي ثلاثة أبعاد "روحي وبدني وعقلي".. وألتزم بساعة يوميًّا
استعرض عامل المعرفة مقطع فيديو في فقرة "المشي مع العرفج" مع المدرب "رشاد فقيها"، تحدث خلاله عن علاقته بالمشي الذي يحرص عليه كل يوم؛ إذ يعتبرها علاقة طويلة الأجل، ويصفها بـ"ساعة القوة"، وتشتمل على ثلاثة أبعاد: (البعد الروحي) المتمثل في التفكر والتدبر في نِعَم الله وشكرها، و(البعد البدني) وهو الحركة والرياضة، وأخيرًا (البعد العقلي) ويتمثل في التفكير والتخطيط.
جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.
ومن خلال فقرة مزايين الكتب استعرض عامل المعرفة كتاب "عبودية الكراكيب" للمؤلفة الكاتبة البريطانية "كارين كينجستون"، وشرح كيفية التخلص من كراكيب الحياة، كما عرض مقطعًا مرئيًّا للدكتور "سالم باشميل"، تحدث من خلاله عن الكتاب.
وفي فقرة البرواز استعرض البرنامج صورة تغريدة لمعالي المستشار "تركي آل الشيخ"، تحتوي على فكرة تكريم صوت الأرض الراحل الفنان "طلال مداح"، كما وجه دعوة لفناني العالم العربي للمشاركة في التكريم.
وفي سياق فقرة سيرة وتر روى الباحث "عثمان الوقداني" قصة أغنية "يا حمام الدوح" التي كتبها "بديوي الوقداني"، وغناها صوت الأرض الفنان الراحل "طلال مداح".