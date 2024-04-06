وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 19 حاملة المساعدات لأوكرانيا

وصلت اليوم، إلى مطار زوسوف البولندي القريب من الحدود الأوكرانية الطائرة الإغاثية السعودية التاسعة عشرة، التي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة، تمهيدًا لدخولها عبر الحدود البولندية إلى أوكرانيا، وهي ضمن مساعدات المملكة للشعب الأوكراني، وتشتمل الحمولة على أجهزة كهربائية، بوزن إجمالي يبلغ 51 طنًا.