محليات

تدّعي استقبال بلاغات المستهلكين.. "التجارة" تحذر من مواقع وهمية وأشخاص ينتحلون صفتها

الوزارة حددت قنوات التواصل الرسمية معها.. نشرت صورًا لبعض تلك المواقع
تدّعي استقبال بلاغات المستهلكين.. "التجارة" تحذر من مواقع وهمية وأشخاص ينتحلون صفتها

حذّرت وزارة التجارة من مواقع وهمية وأشخاص ينتحلون صفة الوزارة تدّعي استقبال بلاغات المستهلكين.

وقالت الوزارة في إنفوجرافيك نشرته اليوم: "احذر منهم.. مواقع وهمية وأشخاص ينتحلون صفة الوزارة بغرض النصب والاحتيال".

ونشرت الوزارة صورة لبعض تلك المواقع الوهمية تحت عنوان "بلاغ تجاري - نهتم في بلاغات وزارة التجارة - وآخر يحمل اسم ادخل لتقديم بلاغ تجاري - سجل بلاغ رسمي اليوم" وغيرها من المواقع المشبوهة.

ولفتت الوزارة إلى أن قنوات التواصل الرسمية معها وتقديم البلاغات هي الرقم الموحد 1900، وتطبيق بلاغ تجاري

وزارة التجارة
مواقع وهمية

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