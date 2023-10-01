تدّعي استقبال بلاغات المستهلكين.. "التجارة" تحذر من مواقع وهمية وأشخاص ينتحلون صفتها

ونشرت الوزارة صورة لبعض تلك المواقع الوهمية تحت عنوان "بلاغ تجاري - نهتم في بلاغات وزارة التجارة - وآخر يحمل اسم ادخل لتقديم بلاغ تجاري - سجل بلاغ رسمي اليوم" وغيرها من المواقع المشبوهة.