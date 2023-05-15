"التعليم" تحتفل باليوم العالمي للأسرة وتنوه بدورها لنجاح العملية التعليمية

وأكدت "الفارس" أن الإشراف على الطلاب والطالبات ومتابعتهم خارج المدرسة من قِبل أسرهم يعزز المحصلة العلمية التي يتلقونها داخل المدرسة، ويسهم بشكل تربوي في بناء الأجيال، ودعم عملية التعلم. مشيرة إلى أن الوزارة أسهمت في بناء ميثاق خاص لمفهوم الشراكة بين المدرسة والأسرة، بما يتضمنه من حقوق وواجبات ومسؤوليات، إلى جانب إصدار الأدلة الإجرائية والتنظيمية لهذه العلاقة التكاملية.