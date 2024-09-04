جمعية إكرام تبدأ إجراءاتها التنظيمية لحفظ فائض الطعام في مطار الملك خالد بالرياض

وأشار أحمد حربي المطرفي، مدير الجمعية، لـ"سبق" إلى أن هذه الخطوة تأتي بناء على مذكرة التفاهم التي تم توقيعها قبل أسبوعين في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ونصت على تعميمها على جميع مطارات السعودية.