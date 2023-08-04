"لائحة مستخدمي النقل" تفرض غرامة 200 ريال عند تناول الطعام أو التدخين بسيارة الأجرة

وتطرقت اللائحة إلى وجوب التقيد بعدم التدخين أو تناول الأطعمة داخل السيارة، وعدم إلحاق الضرر بالممتلكات أو إزعاج الناس، وعدم رفع طلبات متعددة بشأن وجهته النهائية أثناء الرحلة، والتعامل مع الآخرين، بمن فيهم سائق السيارة، بكل احترام أثناء استفادته من الخدمة؛ ولذلك فإنه من غير المسموح بأي سلوك عدواني، أو التحدي، أو المضايقة. وكذلك عدم التواصل مع السائق بمجرد انتهاء الرحلة ما لم يكن التواصل بعد ذلك بهدف إرجاع ما فقده الراكب في السيارة.