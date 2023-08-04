"لائحة مستخدمي النقل" تفرض غرامة 200 ريال عند تناول الطعام أو التدخين بسيارة الأجرة

ألزمت لائحة حقوق والتزامات مستخدمي أنشطة النقل الركاب بعدد من الالتزامات، إضافة إلى الحقوق التي تمت الموافقة عليها مؤخرًا.
وتفصيلاً، من ضمن تلك الالتزامات أنه على الراكب سداد الأجرة كاملة بحسب قراءة العداد أو التطبيق الخاص بالمركبات العاملة بنظام التوجيه، وذلك بوسائل السداد المتاحة كافة من قِبل الناقل، وإلا تعرَّض للمساءلة القانونية. وكذلك الالتزام بتعريف الهوية؛ إذ على الراكب إبراز بطاقة الهوية لموظفي الناقل أو المفتشين المكلفين بالرقابة على الخدمة، أو لممثلي أي جهة أخرى مختصة.
وتطرقت اللائحة إلى وجوب التقيد بعدم التدخين أو تناول الأطعمة داخل السيارة، وعدم إلحاق الضرر بالممتلكات أو إزعاج الناس، وعدم رفع طلبات متعددة بشأن وجهته النهائية أثناء الرحلة، والتعامل مع الآخرين، بمن فيهم سائق السيارة، بكل احترام أثناء استفادته من الخدمة؛ ولذلك فإنه من غير المسموح بأي سلوك عدواني، أو التحدي، أو المضايقة. وكذلك عدم التواصل مع السائق بمجرد انتهاء الرحلة ما لم يكن التواصل بعد ذلك بهدف إرجاع ما فقده الراكب في السيارة.
وجاء في المادة الرابعة والخمسين حظر اصطحاب أمتعة زائدة أو أمتعة كبيرة الحجم، لا يمكن استيعابها في صندوق السيارة. وكذلك حظر حمل أي مواد محظورة على متن السيارة.
وتضمنت المادة الخامسة والخمسون قيود الاستخدام؛ إذ يجب على الراكب الامتثال لأية قيود تضعها الهيئة بشأن السن المسموح به للاستفادة من الخدمة. ولا يُسمح لأي شخص بخلاف الراكب طالب الخدمة وضيوفه الدخول إلى السيارة. وكذلك وجوب وجود في سيارات الأجرة العائلية التي تقودها سائقات راكب واحد بالغ على الأقل من النساء.
وأشارت المادة إلى وجوب الإعلان حين قيام الراكب بحجز رحلة عن أي طلب أو ظرف محدد يتعلق بحاجته إلى مركبة يمكن الدخول إليها بواسطة الكراسي المتحركة، أو بالإمكان أن تستوعب أشياء كبيرة الحجم، كالدراجة أو أية معدات أخرى، أو لرحلة مسموح فيها باصطحاب الحيوانات الأليفة.
وتضمنت اللائحة عددًا من العقوبات، من بينها عقوبة عدم سداد الأجرة كاملة للرحلة، وهي 200 ريال سعودي + ضعف أجرة النقل ومخالفات الإيرادات. وكذلك تضمنت عقوبة تناول الطعام أو التدخين داخل سيارة الأجرة، وهي 200 ريال.