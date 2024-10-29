"العصيمي": أمطارٌ رعديّة متفرقة تَسبق الحالة المطرية المرتقبة الأربعاء المقبل

أوضح الباحث في الطقس عبدالله العصيمي؛ أن هناك فرصاً لهطول أمطارٍ رعديّة متفرقة، اليوم الثلاثاء، على مناطق عدة في المملكة، وذلك قبل بداية الحالة المطرية الفعلية المتوقعة يوم الأربعاء المقبل، بإذن الله.
وبيّن "العصيمي"؛ أن الأمطار ستهطل على الجنوبية الغربية ومرتفعات مكة المكرّمة، إضافة إلى أجزاءٍ من: حائل، القصيم، الزلفي، سدير، الوشم، شمال الدوادمي، شمال عفيف.
وأشار إلى أن هذه الأمطار تعد مقدمةً لحالةٍ جوية أشد قوةً يُتوقع أن تبدأ يوم الأربعاء؛ ما يستدعي متابعة مستمرة للتغيرات الجوية واتخاذ الاحتياطات اللازمة.
وأكَّد "العصيمي"؛ أن هذه الأمطار تأتي ضمن النمط الموسمي الاعتيادي في المملكة؛ داعياً المواطنين إلى الالتزام بإرشادات السلامة، ومتابعة التحديثات المستمرة من الجهات المختصّة.