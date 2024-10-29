"العصيمي": أمطارٌ رعديّة متفرقة تَسبق الحالة المطرية المرتقبة الأربعاء المقبل

أوضح الباحث في الطقس عبدالله العصيمي؛ أن هناك فرصاً لهطول أمطارٍ رعديّة متفرقة، اليوم الثلاثاء، على مناطق عدة في المملكة، وذلك قبل بداية الحالة المطرية الفعلية المتوقعة يوم الأربعاء المقبل، بإذن الله.