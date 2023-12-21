حدائق مفتوحة تكسوها الأزهار.. شاهد "جبل النور في منظر فريد بعد الهطولات"

يُذكر أن جبل حراء يقع شمال شرق المسجد الحرام على بعد 4 كيلومترات، ويطلق عليه مسمى جبل النور، ويشهد كثافة من الزوار طوال العام كونه أحد المعالم التاريخية في مكة المكرمة، ويبلغ ارتفاعه 642 مترًا، وينحدر انحدارًا شديدًا من 380 مترًا حتى يصل إلى مستوى 500 متر، ثم يستمر في الانحدار على شكل زاوية قائمة حتى قمة الجبل، وتبلغ مساحته حوالى خمسة كيلومترات مربعة، وتشبه قمته سنام الجمل.