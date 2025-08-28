عن تجديد عقود الإيجار.. "بارشيد" يطالب هيئة العقار بتفسير واضح للمادة 14 من نظام الوساطة

كما أشار الكاتب إلى وجود أيقونة في برنامج «إيجار» تسمح بالتجديد التلقائي، وأن أصحاب المكاتب يوقفونها لكن لا يمنع هذا الملاك من التجديد، ما دفعه للتواصل مع الهيئة عبر مركز «إيجار» فسمع رسالة توضيحية عامة ثم تحوّل لموظفة لم تقدّم إجابة وافية، فطلب رفع ملاحظاته إلى المسؤولين لتحصيل توضيح يُقنع الوسطاء وينظم العلاقة بين الملاك والمكاتب.