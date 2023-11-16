على هامش "بلاك هات".. "الإحصاء" و"الأمن السيبراني" يوقّعان مذكرة تعاون

واشتملت المذكرة على تنمية وتبادل الخبرات لدى الجانبين وإتاحة الفرصة لتطوير المهارات لدى منسوبي الجهتين في مجال الأمن السيبراني وتبادل الدعم والخبرات الفنية والمعرفية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، فضلًا عن تبادل المشورة في مجال اختصاصات كل طرف.