الجامعة الأهلية تستهدف المتميزين والموهوبين من أبناء السعودية

وأوضحت أن أبواب القبول للطلبة الجدد والمحولين من جامعات أخرى ستظل مفتوحة حتى نهاية شهر سبتمبر 2023 المقبل، فيما ستكون الأولوية للأسبقية خصوصاً في برامج الدراسات العليا، مؤكدةً أن طلبة الجامعة الأهلية يمثلون فسيفساء متنوعة باحتضانها عدداً واسعاً من الطلبة البحرينيين والخليجيين والمقيمين في دول مجلس التعاون من جنسيات متعددة، بالإضافة إلى تميزها الآخر باحتضانها لطلبة من مختلف الدول العربية وأوروبا والعديد من دول العالم الأخرى، ما ينعكس إيجاباً على البيئة الجامعية وقيم التسامح والتآلف فيما بين أفرادها والطلبة أنفسهم من خلال فرص التفاعل والاحتكاك بأنماط متعددة من الثقافات والاهتمامات والتجارب الإنسانية.