تعليم الطائف يعلن بدء استقبال طلبات إعادة إصدار شهادة الثانوية لعام 1447هـ

وأكد المدير العام للتعليم الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي أن هذه الخدمة مخصصة فقط لمن أكملوا جميع صفوف المرحلة الثانوية في مدارس المملكة، وتُمنح مرة واحدة فقط خلال المسيرة التعليمية، مع عدم قبول الطلب إذا كان المتقدم قد حصل على مؤهل أعلى من المرحلة الثانوية.