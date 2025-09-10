تعليم الطائف يعلن بدء استقبال طلبات إعادة إصدار شهادة الثانوية لعام 1447هـ

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف عن بدء استقبال طلبات إعادة إصدار شهادة إتمام المرحلة الثانوية العامة للعام الدراسي 1447هـ، وذلك وفق الضوابط المنظمة التي تتيح للطلاب والطالبات استخراج شهادة جديدة بعد مرور خمس سنوات على التخرج كحد أدنى، شريطة أن يكون تاريخ التخرج بعد عام 1430/1431هـ.
وأكد المدير العام للتعليم الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي أن هذه الخدمة مخصصة فقط لمن أكملوا جميع صفوف المرحلة الثانوية في مدارس المملكة، وتُمنح مرة واحدة فقط خلال المسيرة التعليمية، مع عدم قبول الطلب إذا كان المتقدم قد حصل على مؤهل أعلى من المرحلة الثانوية.
ودعا الدكتور الغامدي الطلاب والطالبات الراغبين في الاستفادة من الخدمة إلى تعبئة بياناتهم إلكترونيًا عبر الرابط المرفق في الإعلان من خلال رمز الاستجابة السريعة (QR Code)، خلال الفترة من 22/3/1447هـ وحتى 3/4/1447هـ.
ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة التعليم على تيسير الخدمات الإلكترونية وتسهيل الإجراءات للطلاب والطالبات، بما يحقق أهداف التحول الرقمي ويدعم الخدمات التعليمية المتكاملة.