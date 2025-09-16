"أسس" تحصد جائزتين في حفل Arabian Property Awards 2025

في إنجاز جديد يعكس تطور القطاع العقاري السعودي، تُوِّجت شركة "أسس" بجائزتين مرموقتين خلال حفل Arabian Property Awards 2025 التابع لـ International Property Awards، الذي أُقيم في مدينة دبي، وذلك عن مشروعها المتميز "عين أسس".