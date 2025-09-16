"أسس" تحصد جائزتين في حفل Arabian Property Awards 2025
في إنجاز جديد يعكس تطور القطاع العقاري السعودي، تُوِّجت شركة "أسس" بجائزتين مرموقتين خلال حفل Arabian Property Awards 2025 التابع لـ International Property Awards، الذي أُقيم في مدينة دبي، وذلك عن مشروعها المتميز "عين أسس".
ونال "عين أسس" جائزة المشروع متعدد الاستخدامات – "Mixed Use Development"، وجائزة التصميم المعماري لمشروع متعدد الاستخدامات – "Mixed Use Architecture".
ويجسد هذا التتويج المكانة المتنامية للمشاريع العقارية السعودية، والتوجّه الاستراتيجي لشركة "أسس" في تطوير مجتمعات حضرية متكاملة تجمع بين التصميم المعماري المبتكر واحتياجات السوق المعاصرة.
وقد أثنت لجنة التحكيم على تفوق مشروع "عين أسس" من حيث الطابع المعماري المتفرد، وتكامله الوظيفي، وما يقدمه من تجربة عمرانية استثنائية، مما عزز موقعه بين أبرز المشاريع العقارية المتنافسة لعام 2025.
وشهد الحفل تكريم نائب الرئيس للاستثمار في شركة "أسس"، الأستاذ خالد الماجد، الذي تسلّم الجائزتين بحضور نخبة من كبار المستثمرين وقادة القطاع العقاري في المنطقة.