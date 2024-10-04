"إغاثي الملك سلمان" يواصل المرحلة "4" من "دعم الأمن الغذائي" في مخيم الزعتري

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع دعم الأمن الغذائي للاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالمملكة الأردنية الهاشمية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي.
وأشاد محافظ محافظة المفرق فراس أبو الغنم في زيارة ميدانية قام بها للمخيم بالجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة اللاجئين السوريين القاطنين في المخيم.
يذكر أنه يتم خلال المشروع تقديم منحة لبرنامج الأغذية العالمي لتوفير المساعدات الغذائية الأساسية للاجئين السوريين في مخيم الزعتري بمحافظة المفرق، وذلك عن طريق توزيع قسائم إلكترونية شهريًا للمستفيدين من خلال تحويلها باستخدام تقنية بصمة العين، أومن خلال المحافظ إلكترونية، وتقييدها بمواد غذائية بحيث يستخدمها المستفيد في المحال التجارية والمخابز بالمخيمات، يستفيد منه 49.813 فردا.
ويأتي ذلك في إطار سلسلة المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة عبر المركز لدعم اللاجئين السوريين وتحسين ظروفهم المعيشية في مختلف بيئات اللجوء.