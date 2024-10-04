"إغاثي الملك سلمان" يواصل المرحلة "4" من "دعم الأمن الغذائي" في مخيم الزعتري

يذكر أنه يتم خلال المشروع تقديم منحة لبرنامج الأغذية العالمي لتوفير المساعدات الغذائية الأساسية للاجئين السوريين في مخيم الزعتري بمحافظة المفرق، وذلك عن طريق توزيع قسائم إلكترونية شهريًا للمستفيدين من خلال تحويلها باستخدام تقنية بصمة العين، أومن خلال المحافظ إلكترونية، وتقييدها بمواد غذائية بحيث يستخدمها المستفيد في المحال التجارية والمخابز بالمخيمات، يستفيد منه 49.813 فردا.