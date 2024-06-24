العثور على مواطن مفقود في وادي "المشقر" غرب المجمعة بصحة جيدة

تلقت شرطة شقراء صباح اليوم، بلاغًا عن مواطن مفقود منذ صباح أمس، حيث تم العثور عليه بصحة جيدة.
وقد كان لتفاعل شرطة شقراء وفريق جمعية إنجاد الفضل بعد الله في العثور على المفقود غرب المجمعة في وقت قياسي.
وتلقت شرطة شقراء صباح اليوم بلاغًا من أحد المواطنين يفيد بعدم رد شقيقه على جواله منذ صباح أمس، مبينًا أن جوال شقيقه ما زال يعمل ويرن دون رد.
وذكر المواطن أن شقيقه المفقود، يستقل مركبة من نوع دادسن موديل: ٢٠٠٧ لونها أبيض، مؤكدًا أنه دائمًا يخرج من بيته للنفود الشرقي القريب من شقراء، ولا يذهب إلى أي مكان بعيد عن المدينة .
وعلى الفور تفاعلت شرطة شقراء مع البلاغ وتواصلت مع البحث الجنائي بمحافظة المجمعة لتحديد إحداثية جوال المفقود، وفي الحال تم تحديد إحداثية الجوال، إذ تبين أنه في وادي المشقر، غرب محافظة المجمعة .
وقد أدى هذا التفاعل السريع من شرطة شقراء إلى نقل التوقعات بوجود المفقود بالقرب من شقراء ونفودها الشرقي، إلى وادي المشقر غرب محافظة المجمعة.
وفي الحال تفاعلت فرق جمعية إنجاد التطوعية مع البلاغ، وباشرت البحث في الوادي، لتجد سيارة المفقود بعد ٣ ساعات من البلاغ، متوقفة في الوادي.
وبعد لحظات، أعلنت جمعية إنجاد للبحث والإنقاذ عن عثور عضوها عبدالله عادل الشارخ علي المفقود مستظلاً تحت إحدى أشجار الوادي وهو بصحة جيدة.
من جانب آخر، لا تزال الفرق التطوعية تبحث عن مواطن يبلغ من العمر 40 عامًا فُقِدَ في "مستوي شقراء" منذ فجر عيد الأضحى، بعد أن خرج من منزله وهو يستقل مركبة من نوع دادسون غمارتين موديل 2015 بدون دبل، ثم انقطع الاتصال به ولم تُعرف وجهته.
وأوضح فريق جمعية "عون" للبحث والإنقاذ أن الجمعية تلقت بلاغًا عن مفقود يبلغ من العمر 40 عامًا، يستقل مركبة من نوع دادسون غمارتين موديل 2015 بدون دبل، مشيرًا إلى تحديد موقع البحث في صحراء المستوي شمال شقراء بالقرب من مركز أم حزم، بناءً على آخر إحداثية تتبّع لجوالاته التي كان انقطع الاتصال بها في برج أم حزم.