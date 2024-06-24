العثور على مواطن مفقود في وادي "المشقر" غرب المجمعة بصحة جيدة

من جانب آخر، لا تزال الفرق التطوعية تبحث عن مواطن يبلغ من العمر 40 عامًا فُقِدَ في "مستوي شقراء" منذ فجر عيد الأضحى، بعد أن خرج من منزله وهو يستقل مركبة من نوع دادسون غمارتين موديل 2015 بدون دبل، ثم انقطع الاتصال به ولم تُعرف وجهته.