القيادة تهنئ رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة بذكرى استقلال بلادها

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لسامية حسن؛ رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.