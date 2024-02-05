أمير القصيم يطلع على مشاريع تطوير وأنسنة طريق الملك سلمان وميدان الإبل

واستمع أمير منطقة القصيم إلى شرح من أمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي، حول تطوير وأنسنة طريق الملك سلمان، الذي تم تقسيمه إلى أربعة نطاقات، واعتماد نمط تصميم الطريق بما يحقق مفهوم الأنسنة، من خلال وضع مسارات للنقل العام ومسار للدراجات، و8 محطات للنقل العام، ومسار مشاة بطول 2.90 ومسار للدراجات بطول 2.90 كم، و8 مناطق استثمارية تزيد عن 75 ألف م2، وكذلك زيادة المساحات الخضراء.