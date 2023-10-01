إصدار تراخيص لأكثر من 162 مركزاً إقليمياً حتى نهاية الربع الثالث 2023

وذكرت أن من ضمن الإنجازات إطلاق منصة ميزا التي تسهّل وصول المستثمرين إلى مقدّمي خدمات العمال من القطاع الخاص من خلال 4 مجالات، وهي (خدمات تأسيس الأعمال، وخدمات الاستشارات المالية والضريبية، والخدمات اللوجستية، وخدمات نقل المقار)، التي تشمل عملية استخراج التراخيص والموافقات الحكومية اللاحقة للسجل التجاري ومساعدة الشركات في إيجاد المساحات المكتبية المناسبة، والسكن، والمدارس لعائلات الموظفين.