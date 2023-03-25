إمام جامع الاستقلال بإندونيسيا: السعودية هي الدولة الوحيدة التي تقدّم الأعمال الخيرية لنا في رمضان

وقال "نصر الدين": علاقتنا مع السعودية متينة جدًّا؛ لأن السعودية قبلة المسلمين، ونزورها دائمًا، والإندونيسيون يحبّون السعودية كثيرًا، ولدينا أكثرية من المسلمين، مشيرًا إلى أن إقامة مثل هذه البرامج تترك أثرًا بالغًا في نفوس المسلمين هنا، ولها منفعة عظيمة".