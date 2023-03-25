إمام جامع الاستقلال بإندونيسيا: السعودية هي الدولة الوحيدة التي تقدّم الأعمال الخيرية لنا في رمضان
أعلن إمام جامع الاستقلال بإندونيسيا، الدكتور نصر الدين عمر، أن المملكة العربية السعودية هي الجهة الوحيدة التي تقدّم الأعمال الخيرية لجمهورية إندونيسيا، خاصة في شهر رمضان المبارك؛ من خلال إطلاقها برنامج تفطير الصائمين بإندونيسيا وتوزيع المصاحف والتمور الفاخرة، مشيدًا بجهود المملكة العربية السعودية على خدمتها الإسلام والمسلمين في كافة مشارق الأرض ومغاربها.
جاء ذلك بمناسبة تنفيذ وزارة الشؤون الإسلامية البرامج الرمضانية؛ منها برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين بإندونيسيا، وتوزع المصاحف، والتمور الفاخرة، خلال هذا الشهر الفضيل.
وقال "نصر الدين": علاقتنا مع السعودية متينة جدًّا؛ لأن السعودية قبلة المسلمين، ونزورها دائمًا، والإندونيسيون يحبّون السعودية كثيرًا، ولدينا أكثرية من المسلمين، مشيرًا إلى أن إقامة مثل هذه البرامج تترك أثرًا بالغًا في نفوس المسلمين هنا، ولها منفعة عظيمة".
وأضاف "نصر الدين": المملكة العربية السعودية هي الجهة الوحيدة التي تقدّم الأعمال الخيرية لجمهورية إندونيسيا، خاصة في شهر رمضان المبارك، من خلال إطلاقها برنامج تفطير الصائمين بإندونيسيا، وتوزيع المصاحف والتمور الفاخرة".
وقدم "نصر الدين" في الختام، شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وولي عهده الأمين؛ على خدمتهما الإسلام والمسلمين في كافة مشارق الأرض ومغاربها، والاهتمام بقضايا المسلمين. كما قدم شكره للسفارة السعودية في جاكرتا، والملحقية الثقافية؛ على تعاونهم في إيصال هذه الخيرات للشعب الإندونيسي.