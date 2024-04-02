أين باقي "الأرضين السبع"؟.. 4 أقوال يبلورها "المسند": مَن يسكن معنا بهذا الكون؟!

واستطرد: القول الرابع: أن الأرضين الست مستقلات مثل استقلال أرضنا، وقد تكون موزعة في كل سماء واحدة، وفيها عوالم الله أعلم بجنسهم وشكلهم، ولعل قول ابن عباس -رضي الله عنه- إن صح: "إن الأرضين السبع في كل واحدة منها آدم كآدمنا، وأن فيها شرائع ورسلاً كرسلنا" يدعم هذا الرأي، وروي عنه أنه قال في قوله تعالى: ﴿سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ﴾ قال: لو حدثتكم بتفسيرها لكفرتم، وكفرُكم تكذيبُكم بها، وروى البيهقي في كتاب "الأسماء والصفات" عن ابن عباسٍ؛ إنه قال: سبع أرضين، في كل أرضٍ نبي كنبيكم، وآدم كآدم، ونوحٌ كنوحٍ، وإبراهيم كإبراهيم، وعيسى كعيسى، وفي السياق نفسه نقل الطبري عن قتادة قوله: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ﴾ خلق سبع سموات، وسبع أرضين؛ في كل سماء من سمائه، وأرض من أرضه: خَلْق من خلقه، وأمر من أمره، وقضاء من قضائه.