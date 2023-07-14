قصص نجاح أمل ووئام ومحمد.. شاهد.. تفاعل كبير مع فعاليات "الأشرفية بارك 2"

يواصل مهرجان "الأشرفية بارك2" فعالياته في حديقة الأشرفية بعنيزة بتنظيم وإشراف البلدية، مسجلاً تفاعلاً وحضوراً من بين فعاليات المنطقة، لموقعه المميز بين الطبيعة والأشجار والطقس البارد نسبياً في هذه البقعة الفاتنة الخضراء التي عملت البلدية على تطويرها وإعادة تهيئتها لتحتضن المهرجان في نسخته الثانية التي جاءت مختلفة من حيث الفعاليات والأهداف.