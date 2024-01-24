صورة تاريخية تجمع رواد الفن وصناع الترفيه والنجوم من كل أنحاء العالم

وفي مشاهد احتفاء وتكريم عظيمة وسط حضور عالمي لافت، كرّم المستشار تركي آل الشيخ نخبة من نجوم الفن والرياضة وصناع الترفيه والمؤثرين بجوائز ودروع تذكارية في مختلف الفئات والمجالات؛ من بينها جائزة زعيم الفن العربي التي استحقّها النجم المصري عادل إمام، وكذلك جائزة "الإنجاز مدى الحياة" التي حصل عليها العديد من نجوم العرب والعالم في مقدمتهم الفنانة المصرية نجاة الصغيرة، والمطرب السعودي رابح صقر، والنجم السعودي علي المدفع، والفنانة السورية منى واصف.