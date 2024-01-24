صورة تاريخية تجمع رواد الفن وصناع الترفيه والنجوم من كل أنحاء العالم

عبّر المستشار تركي آل الشيخ عن محبّته واعتزازه من خلال صورة تاريخية نشرها عبر حسابه في منصة "إكس"، تجمعه بشخصيات شهيرة وصفها بالأساطير المُحِبة للسعودية وأهلها الطيبين، ويعود تاريخ الصورة إلى لقاء جمعهم في النسخة الرابعة من "Joy Awards" الحدث الاستثنائي العالمي الذي أُقيم على مسرح أبوبكر سالم بالرياض.
وقد احتفى المستشار في هذا الحفل بكوكبة من عمالقة الفن وصناع الترفيه والنجوم المحليين والخليجيين والعرب والعالميين، خلّدوا ذكرى حضورهم بصورٍ تذكارية وتصريحات حصرية وعروض فنّية ولوحاتٍ غنائية رائعة، كما شهد الحفل حضورًا مفاجِئًا لقيثارة الفن المطربة المصرية نجاة الصغيرة التي ظهرت بعد غياب طويل لتؤدي لوحة غنائية استعراضية موسيقية لا تُنسى.
وفي مشاهد احتفاء وتكريم عظيمة وسط حضور عالمي لافت، كرّم المستشار تركي آل الشيخ نخبة من نجوم الفن والرياضة وصناع الترفيه والمؤثرين بجوائز ودروع تذكارية في مختلف الفئات والمجالات؛ من بينها جائزة زعيم الفن العربي التي استحقّها النجم المصري عادل إمام، وكذلك جائزة "الإنجاز مدى الحياة" التي حصل عليها العديد من نجوم العرب والعالم في مقدمتهم الفنانة المصرية نجاة الصغيرة، والمطرب السعودي رابح صقر، والنجم السعودي علي المدفع، والفنانة السورية منى واصف.
والجدير بالذكر أن حفل "Joy Awards" يُعدّ من أضخم المهرجانات الفنية بمعايير عالمية، وجزء من النهضة الكبيرة والنقلة النوعية التي تشهدها المملكة العربية السعودية في ظل رؤية 2030؛ لكونه مهرجانًا يضاهي بضخامته حفل جوائز الأوسكار وحفل جوائز الإيمي، ويقدم مستويات كبيرة ومُنافِسة تليق بالنجاحات الباهرة التي يحققها رواد الفن وصناع الترفيه من كل أنحاء العالم.
وعلى هامش الحفل، أشاد العديد من نجوم العرب والعالم بالتنظيم الذي عكَس اهتمام المملكة بالفن وتشجيعها لنجومه الواعدين واعتزازها بما قدّمه رواده على مر الأجيال، حيث حظِيَ الحضور بليلة ساحرة مفعمة بالأجواء الفنّية واللقاءات الودّية، بدأت مراسمها من "السجادة الخزامية"، وانتهت بتكريم ومفاجآت استثنائية خلّدها التاريخ.