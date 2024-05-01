"الفضاء مداك" تجذب أكثرَ من 80 ألف مبدع وموهوب من طلبة العالم العربي

وشهدت المسابقةُ عبر صفحة المسابقة بموقع الوكالة الرسمي، إقبالًا لافتًا من آلاف الطلبة من جميع الدول العربية؛ حيث بلغ إجمالي عدد المسجلين أكثر من 80 ألف مبدع وموهوب؛ مما يعكس الشغفَ المتزايد بمجال الفضاء والاستكشاف العلمي في العالم العربي، ويؤكّد الاهتمامَ الكبير من قبل الطلبة العرب بالمشاركة في هذه الفعالية الرائدة في مجال الفضاء.