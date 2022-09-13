"آل الشيخ" يرأس وفد المملكة بأعمال الدورة السابعة لمؤتمر زعماء الأديان العالمية بكازخستان

إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ أيده الله ــ، يرأس وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وفد المملكة في أعمال الدورة السابعة لمؤتمر زعماء الأديان العالمية والتقليدية بجمهورية كازاخستان، تلبية للدعوة الرسمية من رئيس الجمهورية قاسم جومارت توكاييف، للمشاركة بأعمال المؤتمر الذي سيُعقد بالعاصمة "نور سلطان" يومَي الأربعاء والخميس الثامن والتاسع عشر من شهر صفر لعام 1444هـ، الموافق 14 ــ 15 سبتمبر 2022م، بمشاركة 100 وفد من 60 دولة، يمثلون الديانات العالمية والتقليدية.