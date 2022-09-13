"آل الشيخ" يرأس وفد المملكة بأعمال الدورة السابعة لمؤتمر زعماء الأديان العالمية بكازخستان

إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ أيده الله ــ، يرأس وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وفد المملكة في أعمال الدورة السابعة لمؤتمر زعماء الأديان العالمية والتقليدية بجمهورية كازاخستان، تلبية للدعوة الرسمية من رئيس الجمهورية قاسم جومارت توكاييف، للمشاركة بأعمال المؤتمر الذي سيُعقد بالعاصمة "نور سلطان" يومَي الأربعاء والخميس الثامن والتاسع عشر من شهر صفر لعام 1444هـ، الموافق 14 ــ 15 سبتمبر 2022م، بمشاركة 100 وفد من 60 دولة، يمثلون الديانات العالمية والتقليدية.
ويلقي وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في المؤتمر كلمة افتتاحية، كما سيلتقي الرئيس الكازاخي، والقيادات الإسلامية، وقادة وزعماء الأديان المشاركين في المؤتمر.
وتأتي مشاركة المملكة في أعمال المؤتمر تماشياً مع الدور الريادي الذي تضطلع به في ريادتها للعالم الإسلامي وتجسيداً لرسالتها السامية في نشر التسامح والوسطية والاعتدال والوئام في العالم.
جديرٌ بالذكر أن مؤتمر زعماء الأديان يهدف إلى ترسيخ السلام والتعايش، والاحترام المتبادل والتسامح بين الأديان والأمم والجماعات العرقية، ومنع استخدام الدين لتصعيد النزاعات، وتعزيز تقاليد الحوار بين الأديان والطوائف، والتعاون مع جميع المنظمات الدولية، وتوسيع الحوار بين ممثلي مختلف الأديان، وتنمية ثقافة التسامح والاحترام المتبادل في مواجهة الكراهية والتطرف.