بعد معاناة 10 سنوات.. جراحة ناجحة لإصلاح انحراف في قدم مريض بـ "بريدة المركزي"

وأكّد أن الفريق الطبي قرّر إجراء عملية جراحية تحت التخدير الكلي؛ جرى خلالها عمل شق عظمى وتعديل اعوجاج الكعب بوساطة مسامير مجوّفة، وتمّ تطويل الجزء الخارجي للقدم، ووضع رقعة عظمية تمّ أخذها من الحوض، وتقصير الجزء الداخلي للقدم، وتطويل وتر أكيليس، كما تمّ تنفيذ عملية نقل أوتار حول القدم، وكذلك تهذيب الوتر القديم المصاب، وتثبيت الوتر بمسمار ذاتي الذوبان.