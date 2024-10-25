محليات

جازان.. القبض على مقيم لترويجه 110 كجم قات مخبأة بصندوق مركبة

إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص
جازان.. القبض على مقيم لترويجه 110 كجم قات مخبأة بصندوق مركبة
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قبضت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة جازان على مقيم من الجنسية الباكستانية، لترويجه (110) كيلوجرامات من نبات القات المخدر، مخبأ في صندوق مركبة يقودها، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية ، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

جازان
القوة الخاصة لأمن الطرق
نبات القات المخدر

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