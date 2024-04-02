"المطلق": إخراج زكاة الفطر نقودًا أفضل وأنفع للفقراء

دعا المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، لعدم تشنيع ولوم من يُفتي بجواز إخراج زكاة الفطر مالاً بدلاً من الطعام، مفتيًا بجواز إخراجها نقودًا، مبررًا أن القيمة المالية أنفع للفقير من الطعام.