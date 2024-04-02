"المطلق": إخراج زكاة الفطر نقودًا أفضل وأنفع للفقراء

دعا المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، لعدم تشنيع ولوم من يُفتي بجواز إخراج زكاة الفطر مالاً بدلاً من الطعام، مفتيًا بجواز إخراجها نقودًا، مبررًا أن القيمة المالية أنفع للفقير من الطعام.
وأوضح في برنامج الجواب الكافي على قناة المجد في إجابته عن حكم إخراج زكاة الفطر مالاً وليس طعامًا، بأن غالب لجان الفتوى في العالم الإسلامي تجيز إخراج زكاة الفطر نقودًا.
وأضاف: "الفقير لا يريد الأرز وإنما يريد مالاً ونحن نعلم علم اليقين بأن الأرز الذي نعطيه الفقراء يوم العيد لا يأكله لتوفره في منزله واختلف الفقر عندنا عما كان عليه في زمن النبي ﷺ وحتى في بعض البلدان الإسلامية المجاورة لنا".
وتابع "المطلق" : "عندما نُجيز إخراج زكاة الفطر مالاً، لا نقول إن إخراجها طعامًا محرم وإنما هو جائز وخير، لكن لا ينبغي اللوم على من يجتهد بفتوى إخراجها نقودًا لإغناء الفقراء والتشنيع بهم "وسعوا بالكم علينا".