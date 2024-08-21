"تقويم التعليم": 8 خطوات للتسجيل في اختبار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية

أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب خطوات التسجيل في اختبار #الرخصة_المهنية للوظائف التعليمية (التربوي العام) عبر ملف المستفيد لدى المركز الوطني للقياس https://e-services.etec.gov.sa.
وأوضحت الهيئة أن الخطوات الثمانية للتسجيل تشمل الدخول على صفحة ملف المستفيد في موقع المركز الوطني للقياس، وتسجيل الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد، ثم فتح تطبيق نفاذ، ونقر قبول، ثم اختيار رمز التحقق لإكمال تسجيل الدخول، ومن ثم العودة إلى ملف المستفيد، كما يمكنك تسجيل الدخول باستخدام رقم السجل المدني وكلمة المرور ثم الضغط على (تسجيل الدخول).
وتشمل الخطوات أيضًا اختيار (الاختبارات المتاحة للتسجيل)، والضغط على (تسجيل) أسفل الاختبار الذي يرغب المستفيد التسجيل به، ثم قراءة "ملاحظات قبل التسجيل" ثم الضغط على (متابعة)، وقراءة "إقرار وتعهد الشروط والأحكام الخاصة بالاختبارات" والموافقة عليها، ثم تحديد المدينة ومقر الاختبار، وتحديد يوم وتاريخ ووقت الاختبار والضغط للاطلاع على بيانات الاختبار والموافقة عليها عن طريق اختيار (الموافقة على تسجيل موعد الاختبار)، ثم الضغط لمتابعة الدفع.