"تقويم التعليم": 8 خطوات للتسجيل في اختبار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية

وأوضحت الهيئة أن الخطوات الثمانية للتسجيل تشمل الدخول على صفحة ملف المستفيد في موقع المركز الوطني للقياس، وتسجيل الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد، ثم فتح تطبيق نفاذ، ونقر قبول، ثم اختيار رمز التحقق لإكمال تسجيل الدخول، ومن ثم العودة إلى ملف المستفيد، كما يمكنك تسجيل الدخول باستخدام رقم السجل المدني وكلمة المرور ثم الضغط على (تسجيل الدخول).