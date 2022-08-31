بعد تصنيفها كأفضل الوجهات العلاجية بالشرق الأوسط.. هل تنتصر قرارات السياحة لعيون العارضة؟

وكانت العيون الحارة بالعارضة قد تحولت من مقصد استشفائي لعديدٍ من الأمراض الجلدية إلى واقعٍ مؤلم، وبؤرة خصبة للأمراض؛ بعد أن طالها الإهمال وطالب سكان بمحافظة العارضة هيئة مكافحة الفساد "نزاهة"، بفتح ملف تعطل واحد من أهم المعالم السياحية الاستشفائية بالمحافظة والمنطقة، وأوضحوا أن المناشدات والانتظار لسنوات، والوعود التي تطلقها الأمانة، جميعها لم تُثمر شيئاً، وبقيت الحال على ما هي عليه على الرغم من أهميتها.