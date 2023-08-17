ربع مليون مراجع.. "ولادة مكة" يسجل أكثر من 9 آلاف مولود خلال عام 1444هـ

كشف تجمع مكة المكرمة الصحي، أن الحالات التي استقبلها مستشفى الولادة والأطفال لعام 1444هـ بلغت أكثر من ربع مليون مراجع.
وتفصيلًا، قال التجمع الصحي إن حالات الولادة، تنوعت بين 5885 ولادة طبيعية و3297 ولادة قيصرية، وبلغ عدد المواليد 9723، كما بلغ عدد المراجعين للطوارئ 121214، كما بلغ عدد المراجعين للعيادات الخارجية 194374.
وفي سياق متصل تعددت فحوصات المختبر التي أجريت في المستشفى؛ حيث بلغ عددها 2961587.
وأكد التجمع انتهاج المستشفى للسياسات والإجراءات المواكبة للمعايير الدولية لتقديم أفضل رعاية طبية للمرضى والمراجعين؛ تماشيًا مع توجيهات حكومتنا الرشيدة ممثلة بوزارة الصحة.
يُذكر أن مستشفى الولادة والأطفال يُعد أكبر مستشفى متخصص في المنطقة ويستقبل المراجعين من داخل مكة المكرمة وخارجها لتنوع التخصصات الصحية في مجال النساء والأطفال، كما يوجد عدد من المراكز المتخصصة والدقيقة وهي: (مركز أم القرى للقلب، ومركز التثقيف الصحي، ومركز اضطرابات النمو والسلوك)، واستحداث عدد من الأقسام الدقيقة وهي قسم مناظير الجهاز الهضمي للأطفال وقسم أورام الأطفال ووحدة العقم بالمستشفى.