شاهد.. كيف أسهمت بطولة حائل للخيل في تحفيز المهتمين وأسّست مرابط جديدة

وفي منافسات مهرات أعمار سنتين "ب" حقّق المركز الأول "إي إس تي أزهار" لمربط أحمد عيسى الشطي، و"خلود ملهم" لمربط إبراهيم سعد اليحيى حلّ في المركز الثاني، و"أماني هامات" بالمركز الثالث، و حلّ "رويال آر تميس" في المركز الرابع ، و"أماني مضر" في المركز الخامس.