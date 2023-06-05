الأكاديمية اللوجستية وهيئة المدن تُوَقّعان مذكرة لتأهيل الكفاءات الوطنية

واتفق الطرفان على التعاون من أجل تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 من خلال الإسهام في تحويل المملكة العربية السعودية إلى منصة لوجستية عالمية، عبر تعظيم الفرص والأثر الاقتصادي، وتنويعه للقطاعات المستهدفة في المدن الاقتصادية، ومن ضمنها قطاع النقل والخدمات اللوجستية، واستدامة نمو تلك القطاعات وتحقيق ريادتها.