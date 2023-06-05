الأكاديمية اللوجستية وهيئة المدن تُوَقّعان مذكرة لتأهيل الكفاءات الوطنية

وقّعت الأكاديمية السعودية اللوجستية، اليوم، مذكرة تعاون مع هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة؛ بهدف تأهيل الكفاءات الوطنية وتنمية وبناء قدراتهم للقطاعات المستهدفة داخل المدن الاقتصادية.
ومثل الأكاديمية في التوقيع، الذي تم في مقر الأكاديمية السعودية اللوجستية بالرياض، المديرُ التنفيذي الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن العبدالكريم؛ فيما مثّل الهيئة نائب الأمين العام لشؤون المدن الاقتصادية مازن بن زكي الصالح.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز العلاقات والتعاون فيما يخدم المصالح العامة والاقتصاد الوطني والإسهام في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 وخطط ومبادرات برنامج التحول الوطني؛ حيث تتضمن تقديم برامج تنفيذية وشهادات ودورات تدريبية لمنسوبي المدن الاقتصادية وتطوير برامج التدريب، وبحث فرص إنشاء مراكز تدريبية متخصصة في القطاعات المستهدفة بالمدن الاقتصادية، إضافة إلى تقديم مبادرات مجتمعية لتأهيل كوادر وطنية لسوق العمل؛ وذلك لإثراء العمل بالجانب المهني والعلمي، وتبادل الخبرات والمعلومات في مجالات النقل والخدمات اللوجستية.
واتفق الطرفان على التعاون من أجل تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 من خلال الإسهام في تحويل المملكة العربية السعودية إلى منصة لوجستية عالمية، عبر تعظيم الفرص والأثر الاقتصادي، وتنويعه للقطاعات المستهدفة في المدن الاقتصادية، ومن ضمنها قطاع النقل والخدمات اللوجستية، واستدامة نمو تلك القطاعات وتحقيق ريادتها.