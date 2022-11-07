"المواصفات السعودية" تنظم الملتقى السنوي للجودة الخميس القادم

وسيناقش الملتقى عددًا من الموضوعات وأوراق العمل ذات العلاقة بالجودة، ومن أبرزها: أثر تطبيق معايير التميز المؤسسي على أداء المنشآت الفائزة بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة، ودور المواصفات في دعم التصنيع المحلي، والجودة والتميز المؤسسي في التعليم العالي، وثقافة المنظمة وأثرها على تطور الجودة.