"صحة جدة" تقدّم نصائح عدة للوقاية من الغبار

وشدّدت "الصحة" على أن طرق الوقاية تتمثل في الحرص على إغلاق الأبواب والنوافذ بإحكام، وتجنُّب التعرُّض للغبار إلا للضرورة القصوى، والحرص على ارتداء الكمامات ذات التصفية للهواء مع تغييرها باستمرار.