"صحة جدة" تقدّم نصائح عدة للوقاية من الغبار

وجّهت صحة جدة مجموعة من النصائح للوقاية من الغبار الذي يعد من ملوّثات البيئة وله أضرار عدة؛ لاحتوائه جسيمات كحبوب اللقاح والميكروب.
وشدّدت "الصحة" على أن طرق الوقاية تتمثل في الحرص على إغلاق الأبواب والنوافذ بإحكام، وتجنُّب التعرُّض للغبار إلا للضرورة القصوى، والحرص على ارتداء الكمامات ذات التصفية للهواء مع تغييرها باستمرار.
ونبّهت في معلومات توعوية قدّمتها اليوم لضرورة التأكد من توافر بخاخ الربو الإسعافي بالمنزل، والالتزام بالمحافظة عليه حال وصفه الطبيب، والتوجّه إلى أقرب مركز طوارئ في حال لم تستجب الأزمة للبخاخ.
وتشهد جدة ومحافظات عدة بمنطقة مكة المكرّمة أجواءً متقلبة تتضمن رياحاً سطحية محمّلة بالأتربة والغبار.