ماذا تعني العلامات الكيلومترية؟ إيضاح من "أمن الطرق" عن حالة الطوارئ

وأوضحت "أمن الطرق"، عبر حسابها على منصة "إكس"، معنى العلامات الكيلومترية، مشيرةً إلى أنها لتسهيل معرفة الموقع عند وجود بلاغ أو طلب للمساعدة؛ حيث يمكن أن يشير الرقمان الأولان من علامة كيلومترية مكونة من خمسة أرقام إلى رقم الطريق، في حين تشير الأرقام الثلاث الأخرى إلى المسافة من بداية الطريق.