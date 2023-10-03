ماذا تعني العلامات الكيلومترية؟ إيضاح من "أمن الطرق" عن حالة الطوارئ

أكدت القوات الخاصة لأمن الطرق بالمملكة، أن اللوحات الإرشادية ذات دلالات تُسهل التعرف على الموقع وتُسرع زمن الاستجابة في الحالات الطارئة.
وأوضحت "أمن الطرق"، عبر حسابها على منصة "إكس"، معنى العلامات الكيلومترية، مشيرةً إلى أنها لتسهيل معرفة الموقع عند وجود بلاغ أو طلب للمساعدة؛ حيث يمكن أن يشير الرقمان الأولان من علامة كيلومترية مكونة من خمسة أرقام إلى رقم الطريق، في حين تشير الأرقام الثلاث الأخرى إلى المسافة من بداية الطريق.
وبينت أنه يمكن الاستفادة من العلامات الكيلومترية في حالة الطوارئ؛ حيث يمكن طلب المساعدة برقم الطريق وعدد الكيلوات، والاستدلال عليها لمعرفة الطريق.