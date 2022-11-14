إيضاحات لـ"إحكام" تتجدد.. إليك "أنواع الوثائق والمستندات في طلبات تملك العقار"

وأوضحت المنصة أن من تلك المستندات الأحكام والقرارات والصكوك الصادرة من المحاكم وكتابات العدل المثبتة لوضع اليد على العقار دون إثبات الملك؛ بما فـي ذلك صكوك المبايعات، وصكوك إثبات الأنقاض، وصكوك الخصومة، وصكوك الصلح، وصكوك إثبات الاختصاص، والاستيطان، وصكوك المجاورين، وصكوك الملكية المؤقتة.