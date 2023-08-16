محليات
الغرامة 500 ألف ريال.. "التجارة" تدعو أصحاب الشركات للمبادرة بإعداد وإيداع القوائم المالية
وفق المعايير المحاسبية المعتمدة وخلال 6 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية
دعت وزارة التجارة أصحاب الشركات للمبادرة بإعداد وإيداع القوائم المالية للشركة، وتجنب الوقوع في مخالفات أحكام نظام الشركات.
وأوضحت الوزارة أن المادة 17 من نظام الشركات نصّت على "وجوب إعداد قوائم مالية للشركة في نهاية كل سنة مالية، وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، وإيداعها خلال 6 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية".
وحذّرت في إنفوجراف نشرته اليوم، من أن الإخلال بذلك يستدعي إيقاع غرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال وفقاً للمادة 262 من نظام الشركات.
ولفتت إلى إمكانية إيداع القوائم المالية إلكترونياً عبر منصة قوائم http://qawaem.bc.gov.sa