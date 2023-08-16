الغرامة 500 ألف ريال.. "التجارة" تدعو أصحاب الشركات للمبادرة بإعداد وإيداع القوائم المالية

وأوضحت الوزارة أن المادة 17 من نظام الشركات نصّت على "وجوب إعداد قوائم مالية للشركة في نهاية كل سنة مالية، وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، وإيداعها خلال 6 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية".