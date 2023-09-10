بريدة.. 65 دقيقة تنهي معاناة مريضة مع "كيس مبيض عجائبي" بطول 12 سم

وأفاد تجمُّع القصيم الصحي، أن المريضة حضرت إلى المستشفى وهي تشكو آلاماً خفيفة متقطعة في أسفل البطن، وأُجريت لها فحوصات شاملة، حيث كشفت الموجات فوق الصوتية عن وجود كيس مبيض بطول 12 سنتيمتراً، وتم تشخيص الحالة المرضية بـ"الورم العجائبي" والتي يشار إليها أيضًا باسم "كيسة الديرمويد" وتحتوي هذه الأورام عادة على أنسجة مثل الشعر والأسنان والعظام، منوهًا بأن أعراض أورام المبيض العجائبية تظهر فقط بعد حصول الاختلاطات والمضاعفات، ويمكن أن يكون الألم والانتفاخ من أعراض الأورام العجائبية في المبيض.