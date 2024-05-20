نائب أمير مكة يستعرض دور جامعة أم القرى ومشاريعها البحثية في خدمة ضيوف الرحمن

وتهدف الدراسات إلى قياس مستوى رضا الحجاج عن الخدمات المقدمة لهم في موسم الحج الماضي، كما يعمل على توفير برامج تدريبية على منصة وفادة للتدريب والتأهيل والتي استفاد منها 52670 مستفيدًا، ومشاركته بالتعاون مع إمارة مكة والأمن العام ووزارة الحج والعمرة وغيرها من الجهات في إعداد الدليل العام لأعمال الحج في موسمه الحالي، وتفعيل مبادرة المخيم المستدام، إضافة إلى الجانب التطوعي، حيث بلغ عدد المسجلين في الفرص التدريبية 1296 متطوعاً.