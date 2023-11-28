فيصل بن سلمان: فوز السعودية باستضافة معرض إكسبو 2030 يؤكد العمق الحضاري والثقافي

ونوه أمير منطقة المدينة المنورة بجهود الدولة في تعزيز مستوى البنية التحتية المميزة؛ الأمر الذي أسهم في تأهيل السعودية للمنافسة على استضافة واحتضان هذه النوعية من الأحداث والفعاليات العالمية، بالتزامن مع اكتمال المشاريع التطويرية والمقرر تدشينها قبل الموعد المحدد لانطلاق هذا المحفل الدولي الذي من المتوقع أن يستضيف أكثر من 40 مليون زائر في قلب السعودية.