فيصل بن سلمان: فوز السعودية باستضافة معرض إكسبو 2030 يؤكد العمق الحضاري والثقافي

رفع الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، خالص التهنئة والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-؛ بمناسبة فوز السعودية باستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض.
وأكد الأمير فيصل بن سلمان أن استضافة السعودية هذا الحدث العالمي المهم تؤكد العمق الحضاري والثقافي الذي تتمتع به المملكة العربية السعودية، وترسم صورًا من ملامح ثقلها السياسي والاقتصادي والثقافي في ظل الموقع الجغرافي الاستراتيجي في قلب العالم.
وقال سموه: نعيش اليوم إنجازًا سعوديًّا جديدًا، سيقودنا إلى المستقبل -بإذن الله-.
ونوه أمير منطقة المدينة المنورة بجهود الدولة في تعزيز مستوى البنية التحتية المميزة؛ الأمر الذي أسهم في تأهيل السعودية للمنافسة على استضافة واحتضان هذه النوعية من الأحداث والفعاليات العالمية، بالتزامن مع اكتمال المشاريع التطويرية والمقرر تدشينها قبل الموعد المحدد لانطلاق هذا المحفل الدولي الذي من المتوقع أن يستضيف أكثر من 40 مليون زائر في قلب السعودية.
واختتم أمير منطقة المدينة المنورة تصريحه بهذه المناسبة بتقديم التهنئة للشعب السعودي الكريم، وكل الشعوب العربية والإسلامية، وكل محب لبلادنا الغالية من جميع أقطار العالم، سائلاً الله -جل في علاه- أن يوفق قادتنا لكل خير، وأن يديم على بلادنا الإنجازات المتتالية، إنه سميع مجيب.